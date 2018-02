Geithner defende manutenção de estímulo econômico

O secretário também manifestou ser contrário à proposta britânica de criação de um imposto sobre transações financeiras direcionado a criar um fundo de apoio para futuros períodos de estresse no sistema financeiro.

"Um imposto diário sobre transações financeiras não é algo que estamos preparados para apoiar", afirmou Geithner em entrevista a uma emissora de TV após reunião de líderes do G20.

Sobre os programas de estímulo, Geithner afirmou que "se colocarmos o pé no freio muito rapidamente vamos enfraquecer a economia e o sistema financeiro. O desemprego vai subir, mais empresas vão quebrar, o déficit orçamentário vai crescer e o custo final da crise será maior", disse ele em comunicado após o fim do encontro.

"Com o crescimento agora surgindo e as chamas no sistema financeiro apagando, o desafio está mudando. O primeiro estágio foi o resgate de emergência", disse Geithner. "A próxima fase é catalizar a demanda privada e o investimento privado. Isso vai exigir continuação das políticas de apoio."