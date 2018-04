Geithner diz monitorar situação do CIT; ação despenca 26%

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Timothy Geithner, disse que está monitorando os acontecimentos envolvendo a companhia norte-americana de serviços financeiros para pequenas e médias empresas CIT Group. "Observamos de perto os acontecimentos nesses mercados", afirmou em entrevista concedida em Londres, onde se reuniu com vários líderes do governo para discutir a crise financeira.

"Temos grande interesse em garantir que o sistema financeiro atravesse esse momento, ajuste-se onde é necessário e saia mais forte", disse. "Estaremos olhando de perto os acontecimentos nesta área", acrescentou. Geithner afirmou ainda estar "muito confiante" de que "temos autoridade e habilidade para fazer escolhas sensíveis" sobre o problema.

O CIT está em discussões desde a sexta-feira com seus principais reguladores sobre uma série de medidas para melhorar sua posição de liquidez. A CIT é credora de cerca de um milhão de pequenas e médias empresas e sua falência pode prejudicar o crédito para muitas delas, que algumas vezes não têm acesso ao financiamento dos grandes bancos. Entre os assuntos que estão sendo discutidos está o pedido da companhia para participar do Programa de Garantia de Liquidez Temporária da FDIC, segundo nota distribuída esta segunda-feira pela CIT. O grupo também discute a possível transferência no curto prazo de ativos e operações para o CIT Bank.

De acordo com o Wall Street Journal, representantes da instituição financeira mantiveram, durante todo o final de semana, discussões com membros do Congresso, autoridades do governo e reguladores, que temem que centenas de pequenas e média empresas, clientes da CIT, possam fazer saques às pressas.

Na Bolsa de Nova York, as ações do CIT caíram mais de 26%, próximo às 11h28 (de Brasília). Os contratos de proteção ao crédito da CIT projetavam alta do custo, com investidores embutindo perspectiva de um iminente pedido de concordata.

Crise

Geithner e o ministro das Finanças do Reino Unido, Alistair Darling, disseram que os esforços globais para aliviar a crise financeira começam a ter efeito e em breve conduzirão ao crescimento econômico. Há uma boa chance de os Estados Unidos e as economias globais se recuperarem e registrarem crescimento durante os próximos trimestres, afirmou Geithner.

Segundo ele, embora desafios significantes permaneçam, a turbulência financeira que tem pesado sobre a economia mundial começa a ser aliviada, em grande parte como consequência das políticas que os líderes globais colocaram em prática.

"Acho que estamos obtendo progressos", acrescentou Darling. "Mas há muita incerteza no mundo", observou. Darling listou o comércio global, os preços das commodities, as dificuldades do setor bancário e o desemprego como questões fundamentais que continuam a oferecer desafio às autoridades que elaboram as políticas para enfrentar a crise.

Darling e Geithner disseram ter discutido maneiras de trabalhem ainda mais próximos. "Nossa visão comum é de que desde o início deste ano obtivemos progresso substancial na estabilização do setor bancário", afirmou Darling. "Está havendo resultado."