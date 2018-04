Geithner diz que bancos precisam mudar empréstimos O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Timothy Geithner, disse a parlamentares neste sábado que as instituições financeiras que recebem assistência do governo terão de fazer modificações em empréstimos e cumprir novos padrões, informaram fontes do partido Democrata. Geithner, que participou de encontro com democratas da Câmara dos Representantes, comentou notícia do New York Times que afirma que o governo de Barack Obama não vai exigir que os bancos aumentem seus empréstimos como parte de um esforço renovado de Washington para restaurar a estabilidade do setor financeiro. Segundo as fontes, que pediram para não serem identificadas, Geithner disse: "Não vamos fazer o que eles escreveram... Instituições que receberem assistência terão de cumprir modificações em empréstimos e outros padrões que nós definimos." Geithner também disse aos parlamentares, segundo as fontes, que "precisamos fortalecer o sistema bancário" e que "vai levar tempo para isso funcionar, mas vai funcionar".