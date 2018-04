Geithner reafirma confiança no dólar O secretário do Tesouro dos EUA, Timothy Geitner, disse ao jornal francês Les Echos que o dólar continuará sendo a moeda de reserva internacional e que isso dá "uma responsabilidade particular para que o país mantenha a confiança no seu sistema financeiro". Na entrevista, ele disse estar mais otimista sobre a situação econômica do que há três meses e que 2009 será "de certa forma melhor" do que o estimado inicialmente.