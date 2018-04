Geithner visita o Oriente Médio

Em sua primeira visita ao Oriente Médio como secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Timothy Geithner levará esta semana uma mensagem clara aos homens de negócios: seus investimentos nos EUA estão seguros. Espera-se que Geithner repita as garantias de que o crescente déficit orçamentário do governo americano não vai desencadear um devastador surto de inflação que derrube o valor do dólar e das posições dos investidores estrangeiros. A agenda de Geithner prevê encontros de alto nível na terça e na quarta-feira com membros do governo e executivos de empresas líderes na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, respectivamente. "Temos uma política fiscal que, no final, vai minar o valor de suas posições e isso tem deixado os investidores estrangeiros nervosos", disse Mark Zandi, economista-chefe da Economy.com, que pertence à agência Moody?s. "Eles estão buscando assegurar que os EUA estão comprometidos em lidar com seus problemas de déficit no longo prazo", acrescentou. Espera-se que o governo americano anuncie hoje que o déficit orçamentário acumulado nos nove primeiros meses do atual ano fiscal alcance uma marca histórica, superando US$ 1 trilhão. Durante a viagem, Geithner vai destacar que a administração do presidente Barack Obama está comprometida em reduzir os déficits quando o país sair da atual recessão e crise financeira, disse uma fonte do Departamento do Tesouro. A viagem também inclui uma parada em Londres, na segunda-feira, para uma consulta com o primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, e seus principais assessores. Quinta-feira, Geithner vai se encontrar com a ministra de Finanças da França, Christine Lagarde. Mas as discussões que serão mais atentamente observadas vão ocorrer no Oriente Médio. Nos Emirados, por exemplo, ele vai se reunir com representantes do fundo soberano do país, que tem despejado bilhões de dólares nos bancos americanos e outras companhias. Os sauditas também reciclam um volume significativo de petrodólares em investimentos nos EUA. A administração Obama, assim como a do ex-presidente George W. Bush, caminha sobre uma estreita linha entre insistir em que os EUA permaneçam abertos a investimentos estrangeiros ao mesmo tempo em que protegem certos setores. Outro ponto importante para Geithner será a estabilidade do preço do petróleo - ou a falta disso - e seu impacto sobre a economia global. Depois de caírem para perto de US$ 30 por barril, os preços do petróleo começaram a subir de forma constante, até alcançarem, há duas semanas, cotações acima de US$ 73 por barril. Contudo, na semana passada, os preços recuaram um pouco. Os economistas estão preocupados em que a economia dos EUA, que luta para sair da mais prolongada recessão desde a Segunda Guerra Mundial, pode sofrer um sério revés se os preços do petróleo subirem novamente. Os sauditas, que respondem por quase um terço da produção total da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), têm dito que podem viver com um petróleo a US$ 50 por barril. Mas eles dão apoio à visão geral da Opep, de que preços entre US$ 75 eUS$ 80 por barril são necessários no longo prazo.