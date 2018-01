General Electric investe US$ 100 mi em novo slogan O conglomerado industrial norte-americano General Electric decidiu abandonar seu slogan de 23 anos, "Nós trazemos boas coisas para a vida", e investir US$ 100 milhões no lançamento de uma nova campanha, que terá como slogan a frase "Imaginação no Trabalho". A mudança, já aprovada pelo executivo-chefe Jeffrey Immelt, tem como objetivo renovar a marca da empresa. A nova campanha pretende enfatizar o poderio tecnológico da GE, um dos orgulhos de Immelt, que tenta revigorar as áreas de pesquisa e desenvolvimento. Apesar de a GE ter uma longa história na apresentação de novos produtos, desde lâmpadas até motores para aeronaves, passando por equipamentos médicos, o número de lançamentos tem diminuído ao longo das últimas décadas. O antigo CEO Jack Welch priorizou, em sua administração, a expansão dos serviços financeiros e os negócios já existentes. Immelt tem se esforçado para que o setor de tecnologia seja uma prioridade, já que busca novas fontes de crescimento da receita e enfatiza que quer que a GE seja vista como uma empresa global de tecnologia e serviços. A imagem da GE está desgastada por causa da onda de escândalos corporativos do ano passado nos Estados Unidos. Suas práticas financeiras e de governança foram colocadas sob suspeita por diversos analistas. A GE lançou o slogan "Nós trazemos boas coisas para a vida" em 1979, antes de Welch ocupar o posto de CEO. Naquela época, a empresa tinha uma participação muito maior na área de produtos para consumo, como utensílios domésticos, que iam desde torradeiras até lâmpadas e refrigeradores. Welch deu menos importância para muitos destes serviços e, hoje, a venda de lâmpadas e refrigeradores, por exemplo, respondem por apenas uma fração da receita. Os maiores negócios da GE, que incluem motores de aviões, turbinas de força, serviços financeiros, plásticos e equipamentos médicos, têm sua produção direcionada para outras empresas e não indivíduos. Além do lado tecnológico, Immelt também quer a GE mais popular globalmente - especialmente na Europa e na Ásia, onde é menos conhecida do que nos Estados Unidos. No terceiro trimestre do ano passado, a GE lançou uma campanha na Europa para levantar seu nome, depois de a fusão com a também norte-americana Honeywell ter sido bloqueada pelas autoridades antitruste da Europa.