General Electric tem lucro líquido de US$ 2,99 bilhões A General Electric Co. anunciou um lucro líquido de US$ 2,99 bilhões (US$ 0,30 por ação) no primeiro trimestre até 31 de março de 2003, ante o lucro de US$ 2,50 bilhões (US$ 0,25 por ação) em igual período do ano passado. A receita no trimestre caiu para US$ 30,3 bilhões, de US$ 30,5 bilhões em 2002. O lucro operacional no primeiro trimestre foi de US$ 0,32 por ação, em linha com a estimativa da Thomson First Call. Os resultados do período foram liderados por maiores lucros nas operações de motores para aviões, crédito ao consumidor e empresas e sistemas médicos enquanto o lucro caiu em sistemas de energia, plásticos, aparelhos, maior unidade industrial da companhia. A General Electric disse que apesar do cenário incerto em 2003 continua confortável com sua estimativa de lucro por ação entre US$ 1,55 e US$ 1,70 no ano. Recentemente, a companhia reafirmou sua previsão de um lucro por ação de US$ 0,32 no primeiro trimestre. A First Call projeta um lucro por ação de US$ 1,62 em 2003. A companhia lucrou US$ 15,1 bilhões (US$ 1,51 por ação) antes de mudança contábil, sobre receita de US$ 131,7 bilhões no ano de 2002. As informações são da agência Dow Jones.