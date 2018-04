General Electric tem lucro maior no 1º trimestre A General Electric divulgou nesta sexta-feira, 13, lucro maior para o primeiro trimestre, com ganhos em todas as suas divisões, exceto a GE Industrial, que teve desempenho afetado pela GE Plastics. A GE, cujas operações vão desde motores para aviões à rede de televisão NBC, teve lucro líquido de US$ 4,51 bilhões, ou US$ 0,44 por ação, no trimestre passado, ante US$ 4,44 bilhões, ou US$ 0,42 por ação, um ano antes. Analistas, em média, esperavam lucro de US$ 0,44 por ação, segundo a Reuters Estimates. A receita avançou 5,7%. Segunda maior companhia do mundo em valor de mercado, atrás da petrolífera Exxon Mobil, a GE aproveitou a profundidade e variedade de suas operações e a grande presença fora dos Estados Unidos para manter seu lucro em crescimento mesmo com a redução do ritmo da economia norte-americana. Mas as ações da GE têm ficado atrás dos principais índices financeiros norte-americanos este ano. Elas recuaram 5,5% até agora em 2007, enquanto o Dow Jones, do qual a GE é um componente, está valorizado em 0,7%.