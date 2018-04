General Eletric pode cortar 7 mil empregos A General Electric Co planeja cortar 7.000 empregos este ano, informa a rede CNBC. Os cortes representarão pouco mais de 2% do total de funcionários da empresa. As ações da companhia estavam em queda de 4,80%, em US$ 31,91, no fim do pregão em Nova York, depois de uma onda de vendas atribuída a um artigo do The New York Times criticando a forma como o grupo divulga seus balanços. Na semana passada, o GE anunciou uma queda de 2,7% no lucro líquido atribuída a mudanças nas normas contábeis, num resultado que ficou abaixo do previsto pelo mercado. Hoje, o grupo colocou uma declaração em sua página na Internet protestando contra o artigo do New York Times, o qual classificou de impreciso e parcial. As informações são da agência Dow Jones.