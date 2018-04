General já admite intervenção do exército argentino O chefe do Exército argentino, general Ricardo Brinzoni, não descarta uma intervenção das Forças Armadas caso haja um caos social no país, embora afirme que esta intervenção deva ocorrer "no marco da Constituição e da lei". Ele adverte que a Argentina corre o risco de maior desordem e estima que o Exército poderia substituir as funções de segurança realizadas pela Gendarmeria Nacional ou a Polícia Federal para deixar à estas instituições a tarefa de "restaurar a ordem". "Creio que o presidente sabe como o Exército pode ser encarregado para garantir, em caso de extrema necessidade, a paz social sem necessidade de ter os tanques nas ruas. Neste marco vamos a cumprir todas suas ordens", declarou em um programa de televisão, dois dias antes da visita que o presidente Eduardo Duhalde fará ao Estado Maior Conjunto das Forças Armadas.