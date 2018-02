General Motors mantém liderança mundial em vendas A Toyota revelou, nesta quinta-feira, que suas vendas globais totalizaram 9,366 milhões de veículos em 2007, cerca de 3 mil veículos a menos que os 9,369,524 comercializados no mesmo período pela General Motors, a maior fabricante de automóveis do mundo há 77 anos. As vendas da GM no ano passado tiveram um crescimento de 3% em relação a 2006. Na noite de ontem, a Toyota informou ter vendido aproximadamente 9,37 milhões de veículos no mundo todo, tornando a disputa com a montadora americana pela liderança do mercado mais acirrada. No entanto, o porta-voz da companhia japonesa, Paul Nolasco, retificou hoje os dados divulgados na véspera.