General Motors pode comprar a Chrysler A General Motors está em conversas preliminares para comprar a Chrysler, o problemático braço da DaimlerChrysler, disse na sexta-feira uma fonte ligada ao negócio. A GM e a DaimlerChrysler se negaram a comentar. Ações da DaimlerChrysler subiram 4,1 %, para US$ 73,11, na Bolsa de Nova York, em reação às notícias das negociações. A princípio, as ações da GM caíram, mas depois subiram 14 centavos, fechando a US$ 36,58. Citando fontes na Alemanha e nos Estados Unidos, a Automotive News informou que as companhias estavam envolvidas em conversas de alto escalão sobre uma compra do Chrysler Group, que tem as marcas Chrysler, Dodge e Jeep. A especulação envolvendo uma possível venda ou separação da Chrysler aumentou depois que o presidente da DaimlerChrysler, Dieter Zetsche, disse no início dessa semana que todas as opções estavam abertas para sua problemática unidade dos Estados Unidos. Analistas questionaram se a GM seria beneficiada por uma fusão com a Chrysler, uma vez que as duas montadoras estão lutando com problemas de excesso de capacidade de produção, vendas em queda e uma grande concentração em caminhões e veículos utilitários. As conversas da GM com a Chrysler acontecem quatro meses depois de a GM ter rompido conversas com a Renault e com a Nissan, após concluir que não ganharia muito com a aliança com as duas montadoras. David Feinman, administrador de fundos da Havens Advisors, disse que duvida que a GM compre a Chrysler. Feinamn disse que a GM e a Chrysler têm muitos modelos nas mesmas faixas de mercado, e qualquer fusão resultaria em cortes ainda maiores de empregos e produção.