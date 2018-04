General Motors recebe três ofertas pela Opel A General Motors confirmou ontem ter recebido três ofertas finais por uma participação majoritária em suas subsidiárias Opel, da Alemanha, e Vauxhall, do Reino Unido. "As ofertas finais serão agora analisadas e comparadas pela GM. As propostas e as análises iniciais da GM serão então revisadas pela Alemanha e outros governos afetados, pela Comissão Europeia e pelas duas empresas", disse a montadora americana, em comunicado. Mais cedo, uma fonte afirmou que a chinesa Baic havia apresentado uma oferta final. O porta-voz da canadense Magna International, Daniel Witzani, disse que a companhia também iria apresentar uma oferta revisada pela companhia alemã. A belga RHJ International seria a outra companhia a apresentar uma proposta. Segundo Witzani, as linhas gerais da proposta da Magna, que já havia fechado um pré-acordo para a compra da Opel, mudaram substancialmente - mas apenas na estrutura da participação na Opel. Sob os termos da oferta final da Magna e de seu parceiro, o banco russo Sberbank, cada um comprará uma fatia de 27,5% na empresa alemã. Antes, a Magna havia se declarado pronta para assumir apenas uma fatia de 20%. O plano de investimento, no entanto, não sofreu muitas mudanças, afirmou Witzani. Segundo o jornal alemão Rheinische Post, a nova proposta da belga RHJ garante o pagamento completo da ajuda estatal até 2014, no máximo. O jornal acrescentou que a RHJ está pedindo 700 milhões a menos em garantias do governo do que a Magna. Além disso, a RHJ pretende manter todas as fábricas da Opel na Alemanha e não planeja fazer demissões. AGÊNCIAS INTERNACIONAIS