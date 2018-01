Genérico anti-antraz é prioridade A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está empenhada em registrar com maior rapidez genéricos do antibiótico Cipro. O medicamento é usado no tratamento da doença causada pela bactéria antraz, que tem feito vítimas nos Estados Unidos e representa hoje ameaça de bioterrorismo no mundo. O remédio, fabricado pelo laboratório Bayer, possui hoje três genéricos registrados pelo Ministério da Saúde. São eles: Cloridrato de Ciprofloxacino dos laboratórios EMS, Ranbaxy e Mepha. Os dois primeiros já são vendidos no Brasil e o da indústria portuguesa Mepha vai iniciar comercialização em dezembro deste ano. A Anvisa está priorizando o processo de concessão de registro desse genérico para outra indústria com o objetivo de garantir grande oferta e preços cada vez mais baixos do medicamento