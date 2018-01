Genérico Ciclosporina volta ao mercado O juiz Tourinho Neto, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, suspendeu a liminar que proibia a comercialização do medicamento genérico Ciclosporina, fabricado pelo Laboratório Abbott. O juiz acatou os argumentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (Anvisa) a respeito da segurança, eficácia e qualidade do produto. O registro do produto havia sido cancelado, temporariamente, no dia 5 de setembro de 2001, atendendo ação do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal (CRF-DF). A Anvisa registrou o genérico no dia 9 de agosto de 2001, considerando o medicamento bioequivalente ao produto de referência Sandimmun Neoral, do Laboratório Novartis. De acordo com a Anvisa, os testes comprovaram que o produto tem os mesmos efeitos do referência e, assim, constitui-se em uma alternativa mais barata para pacientes transplantados que não sobrevivem sem a Ciclosporina, medicamento usado para evitar a rejeição de órgãos.