Genérico para a próstata será 35% mais barato Na primeira quinzena de setembro, a filial brasileira do laboratório alemão Merck vai colocar no mercado seu segundo genérico para o tratamento da hiperplasia prostática benigna, que acomete principalmente homens com mais de 50 anos. O genérico será vendido em embalagens de 30 comprimidos nas versões 2 miligramas e 4 mg, com preço 35% inferior ao de marca. O mesilato de doxazosina, princípio ativo do medicamento de referência Carduran, do americano Pfizer, atua no relaxamento da musculatura da próstata. Outro genérico para o tratamento da doença foi lançado esta semana pela Merck. O fenasterida atua para reduzir o inchaço na próstata, e é vendido em cartelas de 30 comprimidos de 5 mg, ao preço de R$ 57,13. Segundo o Merck, a substituição do medicamento de referência Proscar, da americana Merck-Sharp&Dohme, para tratamentos de seis meses, pode gerar economia de R$ 377,10.