Genérico para diabetes será 40% mais barato O laboratório Biossintética iniciará a comercialização do primeiro genérico para tratamento da diabetes tipo 2, em agosto. A Metformina, princípio ativo do medicamento, movimenta R$ 30 milhões por ano no Brasil, com a venda de 3,6 milhões de unidades. O paciente paga em média R$ 30 (duas caixas de 30 comprimidos cada) por mês, para obter medicamento Glifage, de referência fabricado pela Merck-Sharp&Dohme. Segundo a diretoria da Biossintética, o genérico custará 40% a menos. A Anvisa havia anunciado a liberação do Merck S/A e da Biosintética, na sexta-feira, para a produção do genérico contra diabetes. As duas empresas afirmaram, hoje, que em breve os lançarão no Brasil. Só as vendas do Glifage, no Brasil, representam 1,3 milhão de unidades por ano e receita de R$ 11 milhões.