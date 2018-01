Genérico para hipertensão chega às farmácias O medicamento genérico Metildopa, para tratamento da hipertensão, chega às farmácias a partir desta semana. O medicamento é produzido pelo Laboratórios Biosintética, com base na droga de referência Aldomet, do Prodome Química e Farmacêutica. O genérico será vendido em caixas com 30 comprimidos, de 500 miligramas cada. Segundo o Biosintética, o preço ficará 35% abaixo do de referência. O Metildopa é uma das drogas que constam na lista de medicamentos prioritários do Governo Federal para a saúde pública. Segundo estimativas das entidades médicas brasileiras, cerca de 20% da população adulta do País sofre de hipertensão arterial, que é um dos principais fatores de risco de complicações cardiovasculares, como derrame e infarto. O Biosintética lança o medicamento na mesma semana em que o Ministério da Saúde iniciou campanha de prevenção e tratamento da hipertensão. Essa campanha contará com exames e diagnósticos em postos de saúde municipais, estaduais e federais, e se estenderá até dezembro.