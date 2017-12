Genérico: Procon-SP orienta consumidor Com o objetivo de orientar o consumidor sobre o consumo adequado, consciente e pelos melhores preços dos medicamentos genéricos, o Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual -, inicia esta semana o plantão de informações sobre o segmento através do telefone 0800 126047. Trata-se de um serviço que tem como finalidade orientar os consumidores sobre a lei dos genéricos, os produtos disponíveis no mercado, a forma correta de aquisição. Os preços máximos dos medicamentos em geral também deverão ser informados. Esse plantão de atendimento é o resultado de parceria com a Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde. Caso o consumidor encontre produtos com valores superiores ou constate irregularidades na comercialização dos produtos, poderá efetuar sua reclamação, desde que esteja munido da devida publicidade ou documento que comprove o motivo da reclamação. O atendimento funcionará de segundas a sextas-feiras das 8h00 às 18h00 nos postos de atendimento do Procon-SP.