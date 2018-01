Genéricos com tarja amarela a partir de hoje A partir de hoje, todos os medicamentos genéricos passarão a ser identificados por uma tarja amarela, com uma grande letra "G" e a frase "Medicamento Genérico" impressos na cor azul em sua embalagem. Essa medida e a proibição da venda de similares sem nome fantasia, que está vigorando desde 15 de setembro, visam a ajudar o consumidor a reconhecer o genérico no momento da compra. Assim, só poderão ser comercializados medicamentos com marca (os inovadores e os similares) e os genéricos, reconhecidos pelo nome do princípio ativo, a frase "Medicamento Genérico - Lei 9.787/99" e a tarja amarela. Em março deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou que as indústrias do setor teriam seis meses para se adaptar e passar a produzir genéricos com a embalagem de tarja amarela. Essa medida foi idéia da própria indústria, buscando diferenciar seus medicamentos nas prateleiras das farmácias, devido aos investimentos realizados nos testes necessários para registro como genérico.