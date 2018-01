Genéricos: lista é obrigatória Agora é obrigatório. Todas as farmácias, drogarias e estabelecimentos que vendem medicamentos serão obrigados a fixar, num local visível, a relação dos genéricos liberados pelo governo. A decisão é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANSV) e foi publicada no Diário Oficial de ontem. Os estabelecimentos terão 30 dias para se adequar às medidas da ANVS e serão punidos se a determinação não for obedecida. Segundo o presidente da agência, Gonzalo Vecina Neto, a resolução é uma forma de o governo manter a população informada sobre os genéricos que estão sendo lançados pelo Ministério da Saúde. A própria Vigilância Sanitária deve fornecer a lista desses medicamentos. A relação pode ser obtida também no site do Ministério da Saúde (www.saude.gov.br).