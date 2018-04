Genéricos têm diferenças de preços de até 223% Ao comprar um medicamento genérico, o consumidor deve comparar os preços, pois pode pagar até 223% mais caro por um medicamento do mesmo princípio ativo. Pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuários de Medicamentos (Idum) constatou que existem diferenças de preços significativas em medicamentos genéricos do mesmo princípio ativo, de acordo com laboratório que fabrica ou importa o produto. O estudo revelou que existem diferenças de até 223,65%. É o caso da Ceftriaxona Sódica de 1 grama do laboratório Novartis que custa R$ 37,64, enquanto o mesmo genérico do laboratório E M S custa R$ 11,63. Outro genérico que apresentou grande diferença de preço é o Mebendazol de 100 gramas. O remédio fabricado pelo laboratório Basf Generix-Knoll custa R$ 3,02. Já o mesmo medicamento do laboratório Neo Química sai por R$ 1,34, uma diferença de 125,37%. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da Saúde, a única obrigação dos laboratórios é manter os preços dos genéricos 45% menor, em média, do que os preços equivalentes dos remédios de marca. Existem 521 medicamentos genéricos registrados pela Anvisa. O consumidor pode pesquisar os preços e princípios ativos que estão sendo comercializados no mercado no site da Agência (veja o link abaixo) ou por meio do telefone 0800-126047, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. Neste número da Anvisa, o consumidor pode ser informar sobre os laboratórios e preços de todos os genéricos do mercado. Confira a tabela com as maiores diferença de preços dos remédios do mesmo princípio ativo. Genérico Genérico Mais caro Mais barato Variação Ceftriaxona Sódica de 1g + 3,5ml R$ 37,64 (Novartis) R$ 11,63 (E.M.S.) 223,65% Ceftriaxona Sódica de 500mg + 2ml R$ 21,96 (Novartis) R$ 7,74 (E.M.S.) 183,72% Mebendazol de 100mg R$ 3,02 (Basf Generix) R$ 1,34 (Neo Química) 125,37% Sulfato de Amicacina de 250 mg/ml R$ 7,35 (Teuto) R$ 3,76 (E.M.S.) 95,84% Fosfato Dissódico de Dexametas 4mg/ml R$ 3,60 (Teuto) R$ 1,89 (Eurofarma) 90,48% Amoxicilina 500mg de 21 capsulas R$ 17,80 (Apotex) R$ 9,59 (Eurofarma) 85,61% Ceftriaxona Sódica de 500mg + 5ml R$ 13,46 (Ranbaxy) R$ 7,63 (Eurofarma) 76,41% Amoxicilina 500mg de 15 capsulas R$ 12,33 (Sanval) R$ 7,00 (Eurofarma) 76,14% Amoxicilina 50mg/ml R$ 13,61 (Apotex) R$ 7,99 (Eurofarma) 70,34% Amoxicilina 25mg/ml R$ 10,38 (Medley) R$ 6,11 (Eurofarma) 69,89% Ceftriaxona Sódica de 1g + 10ml R$ 20,21 (Ranbaxy) R$ 12,06 (Eurofarma) 67,58% Albendazol 40mg/ml R$ 3,31 (Basf Generix) R$ 2,08 (Neo Química) 59,13% Captopril 50mg R$ 23,91 (E.M.S.) R$ 15,56 (Hexal) 53,66% Metronidazol 100mg/g R$ 9,17 (Sanval) R$ 6,02 (E.M.S.) 52,33% Fonte: Idum