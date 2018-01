"Gênia" Ana Paula Arósio fica no ar, comunica Embratel A Embratel informou hoje que a Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter no ar a campanha publicitária "Gênio", contrariando assim pedido da Telemar que reivindicava sua suspensão. Segundo comunicado da operadora, em audiência realizada ontem, na 34ª Vara Cível do Rio de Janeiro, ficou decidida a permanência da campanha que contêm a figura de uma "gênia", interpretada pela atriz Ana Paula Arósio. De acordo com a Embratel, esta decisão da Justiça do Rio será encaminhada ao Conselho de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar). Na avaliação da operadora, o Conar deve acatar a decisão da Justiça do Rio, e assim encerrar procedimento iniciado pela Telemar, naquele órgão, "que inclusive já havia recusado o pedido da mesma operadora para a retirada da campanha do ar", diz o comunicado da Embratel. A operadora esclarece que os filmes produzidos pela agência Carillo Pastore Euro RSCG continuarão a ser veiculados pelas emissoras de televisão. A campanha "Gênio" era composta por cinco filmes, dos quais permanecem no ar apenas três (DDD, Telefonia Pública e DDI). Os outros dois filmes (Click 21 e outro de DDD) cumpriram seu prazo de veiculação inicialmente previsto pela campanha.