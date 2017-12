Genoino: Correção do IR não estava no programa de Lula A correção da tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) não faz parte do programa do PT e nem constava no programa de governo que elegeu o presidente Luís Inácio Lula da Silva na eleição do ano passado. O recado foi dado hoje pelo presidente nacional do PT, José Genoino, que participou da Conferência Regional eleitoral da Macro Região do ABC, em São Bernardo do Campo. Ele tentou esclarecer que a correção da tabela do IRPF defendida pelo partido durante o governo FHC acontecia por causa do aumento da carga tributária no País. "Essa questão foi discutida pela bancada do PT quando a carga tributária subia a uma média de 1 ponto porcentual ao ano em relação ao PIB", esclareceu. "Estamos fazendo uma reforma tributária em um momento em que o País atravessa e começa a sair das dificuldades econômicas. Vamos concluir a reforma tributária ainda este ano para trabalharmos nas legislações ordinária e complementar para diminuir a carga de impostos." Dessa forma, acrescentou Genoino, a eventual correção da tabela terá de ser avaliada pelo governo com base na continuidade do equilíbrio das contas e "com responsabilidade fiscal". "O governo certamente terá sensibilidade para discutir e tomar a decisão correta no momento certo. Temos que avaliar a realidade fiscal do País e as condições macroeconômicas de medidas como essa", avaliou.