Genoino critica ata do Copom O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), José Genoino, criticou a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) em entrevista concedida esta manhã à TV Brasília. "Atas como essa não fazem bem à economia", afirmou Genoino, ao ser indagado sobre o fato de o documento divulgado na semana passada pelo Banco Central (BC) ter acenado com novas possibilidades de altas dos juros nos próximos meses. Na opinião do dirigente petista, o governo deveria trabalhar com o objetivo de proporcionar uma redução das taxas de juros. "Temos de trabalhar para reduzir os juros", disse. Genoino, entretanto, esquivou-se a responder uma questão sobre a possível troca de diretores do BC. "Não sei de nada", disse.