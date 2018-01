Genoino nega possibilidade de renúncia de Palocci O presidente nacional do PT, José Genoino, negou hoje a possibilidade de renúncia do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e afirmou que "não há disputa" entre Palocci e o ministro da Casa Civil, José Dirceu. "Não há nada disso, é tudo uma bobagem. E para se acabar com os boatos, tem-se que falar a verdade", disse. Segundo Genoino, Palocci e Dirceu "são dois dirigentes responsáveis e experientes do partido e do governo", e ambos "têm como única certeza servir ao País". Sobre a origem dos boatos, o presidente do PT afirmou: "Acho que tem especulador no meio dessa história, vejo isso como uma agenda artificial, tanto na Esplanada quanto no Salão Verde da Câmara".