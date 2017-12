Genoino volta a culpar governo passado por dívida O presidente do PT, José Genoíno, disse hoje à Agência Estado que o tamanho da dívida pública externa e interna foi "a verdadeira herança pesada" deixada pelo governo anterior. "A dívida triplicou durante o governo Fernando Henrique", disse Genoíno. Ele ressaltou que o governo Lula está consciente deste problema, mas que não procurará resolvê-lo por meio de calote ou renegociação da dívida. "Vamos resolver esse problema com credibilidade e manutenção do rumo da política econômica", disse Genoíno. Ele também enfatizou que, em função da dívida, o governo tem procurado gerar superávit primário, com intuito de reduzir o seu tamanho. Genoíno também destacou a ação do BC no sentido de reduzir a parcela da dívida interna indexada à variação do câmbio.