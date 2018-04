George Soros aumenta participação na Petrobras

O megainvestidor norte-americano George Soros informou que aumentou sua já considerável participação na Petrobras no quarto trimestre do ano passado. Por meio da Soros Fund Management, Soros informou ter 36,8 milhões em ADRs da empresa brasileira até 31 dezembro - uma aplicação avaliada na época em cerca de US$ 900 milhões. Até 30 de setembro, Soros detinha 21,1 milhões de ADRs da empresa, segundo documentos da Securities and Exchange Commission (SEC, órgão regulador do mercado de ações norte-americano). O megainvestidor também informou deter 434 milhões de ações da Potash Corp, fabricante de fertilizantes, até 31 de dezembro - um total de cerca de 5,9 milhões de ações. Até 30 de setembro, Soros detinha 3,3 milhões de ações da Potash. De acordo com os documentos registrados na SEC, a Petrobras e a fabricante de fertilizantes Potash Corp foram as duas maiores participações acionárias informadas pelo fundo de Soros até 30 de dezembro.