Geração de empregos desacelera em abril O número de empregos formais criados em abril totalizou 229.803, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho. O resultado é o segundo melhor para o mês de abril, ficando atrás do de abril de 2005, quando foram gerados 266.095 empregos formais no País. Com isso, a expansão do emprego em abril deste ano foi 13,64% menor que a de abril do ano passado. No primeiro quadrimestre de 2006, foram gerados 569.506 novos postos de trabalho, o melhor resultado da série história do Caged para o período. Segundo o Ministério do Trabalho, houve uma elevação do emprego em todos os setores de atividade, com destaque para a indústria de transformação e o setor de serviços. No setor industrial, foram gerados 78.481 novos empregos, o segundo melhor desempenho para meses de abril. O Ministério do Trabalho informa que o resultado foi puxado pela indústria de produtos alimentícios. No setor de serviços, o número de trabalhadores com carteira assinada no mês de abril aumentou em 72.627. Ainda segundo Caged, nos últimos 12 meses foram criadas 1.265.170 novas vagas formais em todo o País.