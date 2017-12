Geração de empregos é destaque em reunião de Lula com ministros A geração de empregos foi o tema central de uma reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com dez de seus ministros, mais o vice-presidente, José Alencar, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Programada inicialmente para durar três horas, ela acabou se estendendo por todo o dia de ontem. Cada um dos dez ministros apresentou a estratégia de sua pasta para crescer e gerar empregos em 2004. Participaram do encontro os ministros Antonio Palocci (Fazenda), José Dirceu (Casa Civil), Luiz Fernando Furlan (Desenvolvimento), Roberto Rodrigues (Agricultura), Jaques Wagner (Trabalho), Guido Mantega (Planejamento), Ciro Gomes (Integração Nacional), Márcio Thomaz Bastos (Justiça), Luiz Gushiken (Comunicação de Governo e Gestão Estratégica) e Luiz Dulci (secretaria-geral da Presidência da República). Foram apresentados vários aspectos do mercado de trabalho no Brasil. Entre eles: o agronegócio tem potencial para gerar 1,3 milhão de empregos neste ano; no setor de construção civil, só os empréstimos de Estados e prefeituras contratados ao final do ano passado representam 250.000 novas vagas; há expectativas favoráveis também no setor exportador, que deve continuar crescendo ao longo deste ano. Balanço e metas No ano passado, foram gerados um milhão de empregos formais no País. O número, porém, é considerado baixo pelo governo. No programa do PT, projeta-se que seria necessário gerar dez milhões de empregos durante o mandato do presidente Lula. Essa, porém, não é uma meta, segundo afirmou o ministro Antonio Palocci. A avaliação dos especialistas é que, apesar do crescimento econômico da ordem de 3,5% que se espera para este ano, a redução das taxas de desemprego será lenta. O próprio ministro do Trabalho, Jaques Wagner, avalia que não há medidas emergenciais que possam reduzir de forma consistente a taxa de desemprego. Ele acha, porém, que neste ano serão abertas mais vagas de trabalho do que em 2003. Além disso, Wagner acredita que os recursos públicos podem ser alocados para setores intensivos no uso de mão de obra, com algum impacto sobre as taxas. Três setores são, na sua opinião, os que podem trazer retorno mais rápido: construção civil, turismo e serviços.