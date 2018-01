Geração de empregos em dezembro nos EUA foi inferior à prevista O índice de desemprego nos Estados Unidos caiu para 4,9% em dezembro, embora a criação de novos postos de trabalho tenha sido muito inferior à prevista, informou hoje o Departamento de Trabalho. A maioria dos analistas calculou que, em dezembro, seria registrado um aumento de 205 mil empregos, mas os números divulgados pelo Governo apontam a criação de apenas cerca de 108 mil novos postos de trabalho. Pelo segundo ano consecutivo, ao longo de 2005, a economia dos Estados Unidos gerou pouco mais de dois milhões de empregos. Em dezembro, as remunerações médias por hora subiram 5 centavos, ou 0,3%, e chegaram a US$ 16,34. Em todo o ano, as remunerações médias por hora subiram 3,1%. O relatório indica que as empresas continuam apostando nos lucros de produtividade para atender a demanda e são contrárias a contratar mais trabalhadores. O crescimento mais lento do emprego afeta os gastos dos consumidores que, nos EUA, equivalem a quase 70% do Produto Interno Bruto. O mercado imobiliário, que se manteve vigoroso por quatro anos, começou a recuar. A retração também influi na redução de despesas dos consumidores. O setor de serviços, que inclui o comércio no varejo, os bancos e as agências do Governo, teve no mês passado um aumento de 96 mil empregos após a criação de 252 mil novas vagas em novembro. Ainda em dezembro de 2005, o setor manufatureiro empregou mais 18 mil pessoas, o maior número desde agosto de 2004. Em novembro, foram registrados oito mil novos postos de trabalho. O varejo teve, em dezembro, uma perda de 15 mil empregos, após 12 mil postos de trabalho terem sido eliminados no mês anterior.