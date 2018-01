Geração eólica avança na matriz energética Apesar da queda do consumo generalizado de energia no País por causa da crise econômica, poderia ter havido falha no fornecimento de eletricidade no Nordeste, se não tivesse havido a contribuição dos parques eólicos. Com a seca prolongada que baixou dramaticamente o nível dos reservatórios de hidrelétricas, cerca de 30% da demanda de eletricidade da região foi suprida em 2015 pela energia dos ventos – e essa proporção não deve mudar este ano.