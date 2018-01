Geraldo Magela assume comando do Banco Popular O candidato derrotado ao governo do Distrito Federal, Geraldo Magela, tomou posse hoje no cargo de diretor-presidente do Banco Popular do Brasil prometendo ampliar as atividades da subsidiária do Banco do Brasil (BB) voltadas para os setores de baixa renda. "O Banco Popular atua hoje apenas no microcrédito e na abertura de conta corrente de pessoas de baixa renda. Dentro de 90 dias, vamos lançar mais dois novos produtos para ampliar a atuação do banco", disse em solenidade que contou com a presença do ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini, e do secretário de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, Nilmário Miranda. O seguro-popular, segundo Magela, será um dos produtos que passarão a ser ofertados nos pontos de atendimento do Banco Popular. "Será um seguro a preços acessíveis e com visão social", disse Magela. O seguro, segundo o novo presidente do Banco Popular, ajudará a população mais carente a evitar problemas como o de não ter sequer os recursos necessários para o pagamento das despesas com o velório. O outro produto, segundo Magela, será a poupança-popular. "Queremos criar na população da baixa renda o hábito de poupar", disse. Magela ainda acrescentou que é intenção do Banco Popular lançar em caráter experimental um programa de microcrédito voltado para a aquisição de bens de consumo duráveis. "Vamos fazer uma primeira experiência no Paraná", disse. O novo presidente do Banco Popular também declarou em seu discurso que os pontos de atendimento da instituição irão complementar os serviços prestados pelas agências do BB nas localidades onde não houver agência bancária. "No município de Felipe dos Santos, em Minas Gerais, cerca de 800 aposentados têm mensalmente que ir até Diamantina receber seus benefícios. Queremos que este serviço seja prestado pelo Banco Popular", disse.