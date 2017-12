Gerasul dispara com rumor de oferta pública As ações PNB da Gerasul dispararam na abertura, com alta de 10,19%, para R$ 4,00. Instantes atrás, o papel registrava valorização um pouco menor, de 7,44%. Os papéis ON abriram em alta de 3,42% para R$ 3,93%. O volume de negócio com o papel, porém, é baixo. Rumores de mercado apontam que a Tractebel vai fazer uma nova oferta pública pelos papéis da Gerasul. Em razão dos rumores, a Bovespa havia adiado a abertura das negociações com as ações para as 10h45.