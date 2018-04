Gerdau adia investimento na Argentina O grupo Gerdau anunciou ontem o adiamento de um investimento de US$ 524 milhões em uma nova usina siderúrgica na Argentina. A construção estava prevista para começar neste mês de novembro, com a primeira etapa sendo concluída em 2011. A empresa não deu mais detalhes. A mídia local informou que a decisão de suspender os investimentos na expansão da usina de Santa Fé foi motivada pela crise global, que afetou a demanda por aço. De acordo com o anúncio anterior da Gerdau sobre o investimento, a nova usina seria instalada em Perez, na província de Santa Fé, a cerca de 5 quilômetros de uma usina já existente da subsidiária Sipar Gerdau. A previsão era de que a nova usina tivesse capacidade de produzir 1,1 milhão de toneladas de aço e derivados até 2016.