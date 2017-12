Gerdau anuncia compra de ativos nos Estados Unidos A Gerdau comunicou, nesta terça-feira, que sua subsidiária na América do Norte, a Gerdau Ameristeel Corporation, adquiriu os ativos da Callaway Building Products, com sede em Knoxville, Tennessee, nos Estados Unidos. Os termos do negócio, porém, não foram divulgados. Segundo comunicado enviado ao mercado, a Callaway Building Products atende a indústria da construção civil há 45 anos, com produtos como vergalhões cortados e dobrados. A empresa atende a região leste de Tennessee, leste de Kentucky, Virgínia, Carolina do Norte e Geórgia. O executivo John Salsbery, que ocupava o cargo de presidente da Callaway, assume agora a gerência de vendas da Gerdau Ameristeel. "Nós estamos felizes por contarmos com John Salsbery e a equipe de colaboradores da Callaway na Gerdau Ameristeel. Eles trazem a experiência de mais de 45 anos no suprimento de vergalhões e de produtos relacionados à construção em Knoxville e o leste do Tennessee", disse, no comunicado, o vice-presidente das Operações de Transformação da empresa, Neal McCullohs. O executivo destacou ainda que enxerga o negócio como uma oportunidade de acesso a novos mercados e a novos clientes na região.