Gerdau anuncia sucessor no comando do grupo Dentro do prazo previsto, a Gerdau anuncia nesta terça-feira (21) o nome que irá presidir o grupo no lugar de Jorge Gerdau Johannpeter. No começo de 2007, ele deixará o principal cargo executivo do grupo siderúrgico, que comanda desde 1983, e permanecerá no conselho de administração. Junto com a esperada mudança, cresceram as especulações de que o empresário pudesse aceitar um eventual convite para integrar o governo Luiz Inácio Lula da Silva, o que Gerdau tratou de descartar. Ao mesmo tempo, os vice-presidentes seniores Frederico Gerdau Johannpeter e Carlos João Petry também deixarão os postos executivos e passarão a atuar apenas no conselho de administração. Em seu relatório do ano passado, a Gerdau lembrou que já realizou quatro sucessões ao longo de seus 105 anos de atividades. Ao informar a data do anúncio, a Gerdau comunicou apenas que irá divulgar "nova etapa de sua governança corporativa". A mudança anterior, de maior alcance em postos-chave, foi realizada em julho de 2002. Na época, o grupo criou o conselho de administração e o comitê executivo, desmembrando o conselho diretor, que até então acumulava funções de planejamento e gestão dos negócios. Dois conselheiros externos foram admitidos naquela Ocasião. Os atuais vice-presidentes André Gerdau Johannpeter e Cláudio Gerdau Johannpeter, ambos de 43 anos, são sempre citados como potenciais sucessores no comando do grupo. Eles são filhos dos irmãos Jorge e Klaus Gerdau Johannpeter, respectivamente. Os dois assumiram as funções atuais no comitê executivo em 2002. Apesar da freqüente menção aos dois executivos, em fevereiro deste ano o presidente do grupo admitiu que poderia haver outros nomes sendo considerados para sucedê-lo. No começo do ano, três consultorias trabalhavam no processo sucessório, apoiando o sistema de avaliação dos possíveis candidatos. A Gerdau não informa quantos nomes foram avaliados para o cargo. O ano foi intenso no ritmo de expansão via aquisições para o grupo, que destinou US$ 697,5 milhões de janeiro a setembro para incorporar novos ativos. A Gerdau adquiriu 40% da Sidenor (Espanha), comprou a Callaway (EUA), que atende a construção civil com vergalhões, a processadora de sucata Fargo (EUA), a produtora de aços longos Sheffield Steel (EUA), o controle acionário da Siderperú (Peru) e formou joint venture com a Pacific Coast Steel para fornecimento de aço cortado e dobrado, o que representou sua chegada à costa oeste dos EUA. Os recursos em aquisições foram semelhantes ao valor destinado a investimentos em ativos fixos nos nove meses do ano (US$ 700 milhões). Para o período de 2007 a 2009, o grupo prevê investir US$ 3 bilhões em ativos fixos, sem incluir novas aquisições, que continuam em seus planos.