Gerdau apóia encontro de FHC com candidatos O presidente do Grupo Gerdau, Jorge Gerdau Johannpeter, considera "extremamente importante" para reverter o "enorme fator psicológico" da crise que o País atravessa, a decisão do presidente Fernando Henrique Cardoso de se reunir, na próxima segunda-feira, com os principais candidatos à Presidência da República. Em entrevista ao programa "Bom Dia, Brasil", ele opinou que essas reuniões servirão "para mostrar o estágio democrático do Brasil, a capacidade que o País tem de fazer a transição de um governo para outro". Segundo Gerdau, com os recursos obtidos do FMI e os que estão sendo negociados com o BID e o Bird, "foi construída uma condição de transição excepcional". "Eu tenho fé de que esse diálogo político importante que o presidente vai ter, com apoio emocional que todos nós temos de dar, vamos encontrar caminhos para que essa psicologia pessimista do mercado financeiro - no mercado real, que é importante, isso não está acontecendo - seja revertida", disse Gerdau. ?Eu acho que nós temos de trabalhar com otimismo e, positivamente, apoiar esse diálogo, para que seja construtivo, porque ele é extremamente importante para fazer essa transição, não só politicamente, mas também economicamente". Sede continua no Brasil Jorge Gerdau Johannpeter, negou qualquer propósito de transferir a sede do Grupo para fora do País. Ao falar sobre a fusão, anunciada anteontem, dos ativos do Grupo Gerdau na América do Norte com a canadense Co-Steel, formando a Gerdau AmeriSteel Corporation, a terceira maior siderúrgica dos EUA e a 15ª maior do mundo, ele disse que, pelo contrário, seu propósito é manter a sede no Brasil. Mas ressaltou que "é importante que a empresa brasileira conquiste, também, posições de mercado, posições internacionais, para que o jogo econômico da globalização fique mais balanceado". Gerdau esclareceu que a posição da empresa se consolidou no Brasil, mas que chegou ao teto na produção de produtos longos, cujo mercado brasileiro abastece plenamente, e ainda vai alcançar uma cifra recorde em suas exportações. "Estamos procurando exportar cada vez mais, dentro dos limites que o cenário mundial estabeleceu", disse, relatando que, já que o grupo tinha tecnologia, conhecimento e capacidade financeira, a opção era diversificar suas atividades ou continuar na siderurgia. "Felizmente, dentro do que é o conceito moderno, hoje, nós nos focamos na siderurgia. E, com a tecnologia desenvolvida por nossos técnicos, no Brasil, nós avançamos mundo afora". Segundo ele, o grupo centrou sua atuação na América do Norte, porque aquele mercado ainda continua crescendo pelo próprio crescimento da população e, também, da infra-estrutura. Ele esclareceu que, ao contrário das obsoletas siderúrgicas integradas dos EUA, há as eletro-siderúrgicas, que são extremamente eficientes, como é o caso das usinas do grupo naquele país e no Canadá. Ao se decidir pela fusão com a Co-Steel, a Gerdau, segundo ele, analisou a rentabilidade do negócio e concluiu que a fusão permitirá melhorá-la.