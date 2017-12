Gerdau apresenta casas de aço O Grupo Gerdau anuncia amanhã, em São Paulo, sua proposta para construção de moradias em aço: a Casa Fácil Gerdau. O produto é voltado para a população de baixa renda (até cinco salários mínimos), na qual se concentra 94% do déficit habitacional brasileiro, avaliado em cerca de 5 milhões de unidades. A estrutura da casa pode ser montada em até duas horas e a conclusão da obra demora cerca de 20 dias. A Gerdau é a maior produtora de aços longos do País e investe pesado na construção civil, grande consumidora de seus artigos. No primeiro trimestre, por exemplo, a empresa investiu US$ 5 milhões em mais dois centros de corte e dobra de aço para construção, chamadas de Armafer. A quantia representou cerca de 10% dos US$ 48 milhões que a empresa investiu no período. As duas unidades Armafer foram inauguradas em Maracanaú (CE), em abril, e em Curitiba (PR), no dia 17 do mesmo mês. Cada centro corta e dobra os vergalhões conforme as especificações do construtor, fornecendo armações de aço para pilares e vigas, entre o utros.