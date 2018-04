Gerdau contesta acusação de cartel O grupo Gerdau afirmou, em nota divulgada nesta quarta-feira, que não concorda com a acusação de formação de cartel apresentada pelo Sinduscon/SP e Secovi/SP. "A empresa também ressalta que o parecer divulgado pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazendo (Seae) é equivocado e não tem caráter decisório ou vinculante, podendo não ser considerado pelo Cade no momento em que for tomada a decisão final sobre o processo em andamento".