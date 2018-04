Gerdau critica subsídios que a Ceará Steel recebeu O empresário Jorge Gerdau Johannpeter engrossou hoje o coro da indústria siderúrgica contra os subsídios que o projeto de construção da Ceará Steel recebeu. O setor alega que a nova planta de produção de placas de aço poderá utilizar gás subsidiado pela Petrobras. Segundo ele, as exportações brasileiras de aço podem voltar a sofrer restrições no mercado internacional por conta desses incentivos. Até dois anos atrás, lembrou Johannpeter, o País ainda enfrentava ações no mercado internacional que impediam as exportações de algumas empresas por conta de subsídios. "Existe uma preocupação muito grande do setor em manter a transparência.(...)O Brasil tem que lutar para não ter qualquer tipo de artificialismo", disse. O empresário está preocupado que os incentivos possam respingar na imagem da indústria nacional e atrapalhe os negócios do setor no mercado internacional. A situação da Ceará Steel, na opinião do executivo, é melhor porque a companhia irá vender quase a totalidade de sua produção para uma única empresa. Já o restante das siderúrgicas diversifica suas exportações entre várias regiões. "Eventualmente, eles não devem sofrer com esse processo. Mas, na realidade, esse é um tema complexo", afirmou o empresário, que recebeu hoje o prêmio Personalidade do Ano do Instituto Brasileiro de Publicidade (IBP). Outro ponto que é destacado por Johannpeter é que a Organização Mundial do Comércio (OMC) tem uma política contra a concessão de qualquer tipo de subsídio. "Isso fere a credibilidade e seriedade comercial do País", disse. Apesar do alerta, o Grupo Gerdau não pretende questionar os incentivos à Ceará Steel na Justiça. Segundo o empresário, esse é um papel do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), que está acompanhando o caso. No evento, o empresário do grupo Gerdau, criticou o ritmo de crescimento da economia brasileira. Segundo ele, a elevada taxa de informalidade é um fator que limita o desenvolvimento do País. O Brasil, destaca, cresceu a uma taxa média de 2,4% ao ano ao longo dos últimos 20 anos. Mas, segundo ele, esse percentual deveria girar entre 5% e 6% ao ano para que o Brasil pudesse ganhar importância no cenário internacional. Se o Brasil crescesse nesse ritmo, frisou, o comércio brasileiro iria dobrar de tamanho a cada 10 a 12 anos. "Nas minhas visitas à Índia e à China, não estou preocupado com o que o país está fazendo, estou preocupado com o que o país está deixando de fazer", afirmou o executivo. Segundo ele, o Brasil vive hoje "dezenas de apagões" além do verificado no setor aéreo, como, por exemplo, no segmento infra-estrutura, saúde, segurança e educação. A falta de lideranças políticas, empresariais e sindicais abre espaço para o aprofundamento desse problema.