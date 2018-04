Gerdau demitiu 300 no RS no 1º semestre, diz sindicato A siderúrgica Gerdau demitiu 300 funcionários na Gerdau Aços Especiais, que fica em Charqueadas, a 56 quilômetros de Porto Alegre (RS), no primeiro semestre, de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos da região. As demissões também atingiram funcionários que atuavam para empresas prestadoras de serviços na unidade, especialmente de manutenção, após o fim dos contratos, disse o presidente do sindicato, Jorge Luiz Silveira de Carvalho. Com o corte, a unidade ficou com cerca de 800 empregados, conforme dados dos metalúrgicos.