Gerdau diz que guerra fiscal é uma realidade mundial O presidente do grupo Gerdau, Jorge Gerdau Johannpeter, disse hoje que a guerra fiscal é uma realidade no mundo inteiro. "O problema é o tamanho dela", avaliou o empresário. "É um processo normal de conquista de investimentos que os Estados lutaram e, como têm a data final, negociaram o máximo", acrescentou, ao comentar o prazo de 30 de setembro para a concessão de novos incentivos fiscais. Johannpeter considerou que esta fase marcou "a etapa final" da guerra fiscal. Sobre a tramitação da reforma tributária, ele avaliou que o Senado terá de reavaliar o processo, dada sua complexidade, e provavelmente haverá concentração de esforços para resolver os problemas do governo federal, ficando o ICMS para outra etapa. O empresário ponderou que provavelmente haverá a definição de alguns princípios de unificação do ICMS, ficando o resto para uma negociação na legislação ordinária. Johannpeter está participando do XI Seminário Qualidade na Construção Civil.