Gerdau inaugura fábrica de aço mais moderna do Brasil O grupo siderúrgico Gerdau inaugurou, nesta quinta-feira em Aracariguama, São Paulo, a fábrica de vigas de aço mais moderna do país, com capacidade para produzir até 900 mil toneladas de aço por ano, informou a empresa. A cidade fica 48 quilômetros da capital paulista, e para a construção da nova unidade foi necessário um investimento de R$ 500 milhões (US$ 230 milhões). A Gerdau é o 13º maior produtor de aço do mundo, com 13,7 milhões de toneladas em 2005. O faturamento no ano passado foi de R$ 25,5 bilhões (US$ 11,087 bilhões). Com a nova fábrica, chega a 30 o número de unidades siderúrgicas da Gerdau no Brasil, Chile, Argentina, Colômbia, Uruguai, Canadá e Estados Unidos. Além disso, o grupo tem uma participação de 40% na siderúrgica espanhola Sidenor, adquirida em novembro. Laminador A empresa acrescentou que no segundo semestre deste ano entrará em operação o laminador da fábrica recém-inaugurada. A capacidade de produção anual instalada será de 600 mil toneladas de vigas de aço, usadas principalmente na construção. Além disso, as instalações contam com um moderno forno de reciclagem, com capacidade para processar anualmente 600 mil toneladas de ferro-velho, principal matéria-prima para a produção de aço. Só existem quatro iguais no mundo. A nova fábrica gera 500 empregos diretos e 2.500 indiretos, acrescentou a companhia.