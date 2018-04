Gerdau investirá mais R$ 54 milhões no PR O Grupo Gerdau investirá R$ 54 milhões no Paraná, até o final de 2006. O anúncio será feito pelo presidente do grupo, Jorge Gerdau Johannpeter, ao governador do Paraná, Jaime Lerner, esta manhã. O objetivo é a modernização tecnológica e o aumento de produção da Siderúrgica Guaíra, que tem unidades em Araucária e Curitiba. A previsão é que, em cinco anos, a produção cresça para 480 mil toneladas de aço (mais 47%) e 170 mil toneladas de laminados (mais 50%). Desde 1971, quando chegou ao Paraná, o grupo já investiu R$ 200 milhões.