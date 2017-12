Gerdau lucra R$ 3 bilhões e espera mais O grupo siderúrgico Gerdau teve, no primeiro semestre deste ano, um faturamento bruto de R$ 3 bilhões, que equivale a 75% do resultado de todo o ano passado, de R$ 4 bilhões. O desempenho teve o impacto da compra da AmeriSteel, dos Estados Unidos, em setembro de 1999, traduzida em aumento da produção e lucratividade, explicou o vice-presidente e diretor de relações com investidores do grupo, Frederico Gerdau Johannpeter. Na comparação entre os primeiros semestres de 2000 e de 1999, o faturamento bruto aumentou 88%. Esse crescimento é atribuído à expansão no mercado interno e ao câmbio favorável às exportações. Nos seis primeiros meses do ano, o lucro líquido do grupo subiu 23%, para R$ 215 milhões. A queda nas taxas de juros teve efeito positivo para toda a economia, observou Johannpeter, e conseqüências diretas e indiretas para o grupo. "Estamos percebendo que existe um crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) industrial", analisou o executivo. Para o segundo semestre, a Gerdau trabalha com a perspectiva de crescimento de produção, vendas e entregas e o preço do aço deve ficar estável. Nas companhias abertas do grupo, o lucro líquido da Gerdau S/A subiu 22%, para R$ 208 milhões, e o da Metalúrgica Gerdau S/A aumentou 15%, para R$ 115 milhões. A Gerdau possui mais de 83 mil acionistas. O grupo informou que, entre eles, há 650 investidores institucionais brasileiros e 350 estrangeiros.