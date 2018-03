Gerdau: preocupação de siderúrgicas é com exportação

Gerdau destacou que metade da capacidade instalada no mundo está em países com quem o Brasil precisa competir, como China e Índia. Por isso, segundo ele, o setor tem insistido na necessidade de discutir o tema da competitividade. Ele criticou a carga tributária no Brasil, principalmente sobre as exportações, e a desvalorização do dólar ante o real. "Nossas cadeias produtivas estão muito vinculadas ao dólar", afirmou o empresário. "Enfrentamos dificuldades de competitividade por causa do dólar."

Ele lembrou que hoje 25% do setor industrial está vinculado à exportação e defendeu a necessidade de correções estruturais e tributárias para o setor exportador. "O País não sabe pelo seu sucesso financeiro que estamos perdendo espaço ou não sabe o que o Brasil poderia ser", disse. Gerdau disse que o setor da construção civil foi o que melhor respondeu às medidas de estímulo do governo, aumentando o consumo de produtos siderúrgicos. Segundo ele, houve também melhoria no setor automotivo, mas a queda nas exportações de veículos prejudicou a recuperação.

O empresário afirmou que o setor de bens de capital (máquinas e equipamentos) é o que está mais atrasado na recuperação econômica. No entanto, por causa das medidas do governo, já se nota uma melhora importante nos últimos meses. Gerdau disse que o setor siderúrgico precisa de demanda e não de injeção de dinheiro. Ele disse que os principais desafios da siderurgia são manter a capacidade instalada maior que a demanda interna; reduzir as proteções aduaneiras em diversos países - o que, segundo ele, será um desafio para o Itamaraty; zerar impostos para as exportações; e promover mudanças na lei trabalhista. "Achamos que é preciso menos lei e mais negociação", disse. Gerdau é o primeiro empresário do CDES a discursar na reunião de hoje, que acontece no Itamaraty.

Suzano

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O vice-presidente corporativo da Suzano, Daniel Feffer, cobrou hoje do governo, na reunião do CDES, a melhora no ambiente de negócios do País. Segundo ele, é preciso melhorar a competitividade da indústria nacional por meio da redução da carga tributária sobre o trabalho e sobre a produção. De acordo com Feffer, a gestão empresarial no Brasil é boa, mas há um problema sistêmico de falta de competitividade. Ele também fez, de passagem, uma crítica ao câmbio valorizado, mas afirmou que o Brasil fez o dever de casa e, por isso, sofreu menos na crise. O executivo defendeu ainda o investimento em educação e uma política de estímulo aos investimentos.