Gerdau tem lucro líquido de R$ 75 milhões no 2º trimestre, queda de 5,1% em um ano

SÃO PAULO - A Gerdau reportou um lucro líquido de R$ 75 milhões no segundo trimestre do ano, queda de 5,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ante o primeiro trimestre do ano o recuo foi de 90,9%, informou há pouco a siderúrgica.

A queda do lucro líquido, segundo a siderúrgica gaúcha, ocorreu por conta das maiores despesas com imposto de renda e pela maior perda financeira no intervalo analisado, devido à variação cambial.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi de R$ 1,12 bilhão, recuo de 6,7% na relação trimestral, porém aumento de 31,3% na relação trimestral.

A margem Ebitda ajustada chegou no trimestre passado a 12,2%, ante 11,7% no segundo trimestre de 2016 e de 31,3% nos três primeiros meses do ano.

Sem ajuste, o Ebitda foi de R$ 1,006 bilhão, queda de 3,8% ante o segundo trimestre do ano passado e recuo de 42% em relação aos três primeiros meses do ano.

A receita líquida somou no segundo trimestre de 2017 R$ 9,166 bilhões, queda de 10,6% na relação anual e aumento de 8,4% no comparativo trimestral.