Gerdau tem prejuízo de R$ 34 milhões no 1º trimestre

SÃO PAULO - A Gerdau reverteu lucro de R$ 14 milhões e apresentou um prejuízo líquido ajustado de R$ 34,1 milhões no primeiro trimestre do ano. No entanto, sem o ajuste, que considera a reversão de passivos, a siderúrgica gaúcha apresentou um lucro líquido de R$ 823,544 milhões nos três primeiros meses do ano, ante R$ 14,186 milhões no primeiro trimestre de 2016. O prejuízo líquido ajustado no quarto trimestre do ano passado foi de R$ 203,39 milhões.

Segundo o documento que acompanha o seu demonstrativo financeiro, a Gerdau e suas controladas reverteram a provisão para contingência referente à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS, constituída desde 2009 até 2016. "A Gerdau enfatiza, contudo, que, existe a possibilidade de o STF entender que é necessário aplicar o mecanismo da modulação a essa decisão, a qual é utilizada para determinar os efeitos temporais de uma decisão de inconstitucionalidade. Caso o STF aplique o mecanismo da modulação, limitando os efeitos da decisão no tempo, poderá ser necessária uma reavaliação do risco de perda associado às referidas ações, com a consequente necessidade de constituição de novas provisões sobre esse tema no futuro", destaca a companhia.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado no intervalo entre janeiro e março foi de R$ 853 milhões, queda de 8,3% na relação anual, porém aumento de 19,1% ante o último trimestre do ano passado. A margem Ebitda ajustada foi de 10,1%, ante 9,2% no mesmo período do ano passado e de 8,3% no quarto trimestre.

A receita líquida somou R$ 8,459 bilhões no período analisado, queda de 16,1% na relação anual e recuo de 1,9% na comparação trimestral. No seu informe de resultados, a Gerdau diz que a retração da receita ocorreu devido ao efeito cambial no período sobre as unidades no exterior e por conta da venda das unidades na Espanha.

Investimentos. A Gerdau manteve sua projeção de investimentos para este ano em R$ 1,3 bilhão, com foco, segundo a companhia, em melhoria da produtividade e em manutenção. No ano passado, a siderúrgica também investiu R$ 1,3 bilhão.

"Nossas prioridades para 2017 seguirão sendo a geração de fluxo de caixa livre, a seletividade de Capex (investimentos), a redução dos indicadores de endividamento e a estratégia de focar em nossos ativos de maior rentabilidade. Neste ano, formamos uma joint venture na Colômbia e realizamos desinvestimentos no valor de R$ 441 milhões", afirma, em nota enviada à imprensa, o presidente da companhia, André Gerdau Johannpeter.

No primeiro trimestre do ano, os investimentos da Gerdau somaram R$ 237 milhões, queda de 51% em relação aos três primeiros meses do ano passado.