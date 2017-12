Gerente da Petrobras pode ser presidente da Petroquisa O gerente de Novos Negócios Corporativos da Petrobras, José Lima de Andrade Neto, deve ser nomeado o novo presidente da Petroquisa, segundo fontes da empresa. Ele substituirá Maria das Graças Foster, que foi para o lugar de Rodolfo Landim, na presidência da BR Distribuidora. No lugar de Andrade Neto, deve ficar Rogério Gonçalves Mattos, que era chefe de Gabinete da Presidência da Petrobras. A estatal até o momento não se pronunciou oficialmente sobre o troca-troca de cadeiras em seu primeiro escalão. Porém, Maria das Graças já esteve nesta sexta-feira na BR Distribuidora, conversando com Landim e deve começar a dar expediente na subsidiária na próxima terça-feira, mesma data em que Landim assume cargo à frente do Pão de Açúcar. Currículo Neto é engenheiro químico com mestrado em Engenharia de Petróleo, nos Estados Unidos, e trabalha na Petrobras desde 1978. Já desenvolveu atividade acadêmica em universidades e já atuou em diversas áreas ligados dentro da Petrobras, especialmente no Recursos Humanos, onde ocupou o cargo de diretor-gerente na época do acidente da plataforma P-36, em 2001.